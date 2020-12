Usa-Bahrein: concluso il dialogo strategico fra i due Paesi, focus su sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del dialogo strategico anche lo sviluppo di commercio e investimenti, sulla base dell’accordo per il libero scambio tra i due Paesi (entrato in vigore nel 2006). I partecipanti hanno anche affrontato la questione dei legami tra Bahrein e Usa in materia di istruzione, cultura, scienza e ambiente, accogliendo con favore la decisione del dipartimento di Stato e del ministro degli Esteri bahreinita di estendere fino a dieci anni la validità dei visti turistici rilasciati ai cittadini di entrambi i Paesi. Alla luce della firma, lo scorso 15 settembre, degli “storici” Accordi di Abramo con Israele, si legge, “e delle forti e durevoli relazioni bilaterali” fra i due Paesi, “il lancio del dialogo strategico riafferma la risoluzione condivisa dei due governi a sostenere la cooperazione, far progredire la causa della pace e approfondire il loro partenariato bilaterale”. In conclusione, “gli Stati Uniti e il regno del Bahrein (…) hanno sottolineato la loro intenzione di coordinarsi su aree di priorità, mediante la formazione di un gruppo di lavoro per il dialogo strategico comprendente rappresentanti dei rispettivi governi”. (Nys)