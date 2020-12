Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio l'accordo globale sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di intensi negoziati condotti dalla Commissione europea, l'Unione europea e la Cina hanno concluso in linea di principio i negoziati per un accordo globale sugli investimenti. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che questo mantiene l'impegno assunto al vertice Ue-Cina dell'aprile 2019, in cui le due parti hanno convenuto di mirare alla conclusione dei negoziati entro la fine del 2020. Oggi, nell'incontro in videoconferenza tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente cinese, Xi Jinping, è stato affrontato il tema dei progressi compiuti nei negoziati sugli investimenti. I partecipanti hanno accolto con favore il ruolo attivo della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue, e in particolare della cancelliera, Angela Merkel, che ha posto un accento particolare sulle relazioni Ue-Cina e ha sostenuto pienamente i negoziati dell'Ue con la Cina.L'accordo è, per l'Ue, "di grande importanza economica e vincola anche le parti in un rapporto di investimento basato sui valori e fondato sui principi dello sviluppo sostenibile". Una volta entrato in vigore, l'accordo "aiuterà a riequilibrare le relazioni commerciali e di investimento tra l'Ue e la Cina". La Cina si è impegnata a raggiungere un livello di accesso al mercato "senza precedenti per gli investitori dell'Ue", offrendo alle imprese europee certezza e prevedibilità per le loro operazioni. Secondo l'Ue, l'accordo migliorerà "in modo significativo la parità di condizioni per gli investitori dell'Ue stabilendo obblighi chiari per le imprese statali cinesi, vietando trasferimenti forzati di tecnologia e altre pratiche distorsive e rafforzando la trasparenza delle sovvenzioni". D'ora in poi le imprese dell'Ue beneficeranno di "un trattamento più equo quando competeranno sul mercato cinese", ha spiegato la Commissione in una nota stampa.L'accordo include anche "importanti impegni in materia di ambiente e clima, compresa l'attuazione efficace dell'accordo di Parigi, e di norme sul lavoro". Su questo, "la Cina si è impegnata ad attuare efficacemente le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) che ha ratificato e ad adoperarsi per la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'Ilo, compreso il lavoro forzato". Da parte dell'Ue, saranno ora intrapresi ulteriori lavori in conformità con le sue norme giuridiche e la procedura per firmare, ratificare e concludere l'accordo. Le due parti mireranno a concludere i negoziati sulla protezione degli investimenti entro due anni dalla firma dell'accordo. La Commissione ha specificato che garantire l'attuazione corretta del presente accordo una volta concluso richiederà un impegno politico di alto livello e sostenuto con la Cina. L'accordo prevede inoltre "un solido meccanismo di applicazione e monitoraggio" e la "Commissione europea monitorerà l'attuazione degli impegni nell'accordo da parte dell'Ue".L'Unione farà il punto sullo sviluppo generale delle relazioni Ue-Cina, incluso ma non limitato all'accordo di oggi e alla sua attuazione in tutte le sue dimensioni, durante la presidenza francese del Consiglio dell'Ue nel 2022. L'Ue ha ribadito la sua aspettativa che la Cina si impegni in negoziati sui sussidi industriali in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc). I leader dell'Ue hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare l'accesso al mercato per i commercianti dell'Ue in settori come l'agroalimentare e il digitale e di affrontare la sovraccapacità nei settori tradizionali come l'acciaio e l'alluminio, nonché nell'high tech. L'Ue ha fatto riferimento all'ordine del giorno del vertice di giugno e della riunione dei leader di settembre e ha ribadito la necessità di continuare ad affrontare tutte le questioni discusse. Per quanto riguarda il clima, l'Ue ha accolto con favore l'annuncio della Cina di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060 e ha ribadito la sua disponibilità a cooperare sulle questioni del clima e della biodiversità.Sul Covid-19, i leader dell'Ue hanno sottolineato la necessità di continuare a sostenere la struttura Covax e di rafforzare la cooperazione internazionale per anticipare e gestire meglio potenziali pandemie future. I leader dell'Ue hanno inoltre invitato la Cina a partecipare pienamente agli sforzi multilaterali di cancellazione del debito nel quadro concordato dal G20 e dal Club di Parigi. I leader dell'Ue hanno inoltre ribadito le loro serie preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Cina, compresi gli sviluppi a Hong Kong. Infine, il presidente Michel ha ricordato l'invito al presidente Xi di partecipare a una riunione dei leader Ue-Cina con la partecipazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Ue si terranno a Bruxelles nel 2021. (Beb)