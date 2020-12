Rifiuti: indagine Cgil-Federconsumatori, per 83,3 per cento servizio pessimo o insufficiente a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di raccolta dei rifiuti a Roma è pessimo o insufficiente per l'83,3 per cento degli intervistati nell'ambito dell'indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e Federconsumatori Lazio sulla qualità dei servizi offerti dalle società partecipate di Roma Capitale. A dare un voto che va dal sufficiente all'ottimo sul servizio è il 15,2 per cento degli intervistati. Nel dettaglio hanno espresso giudizio pessimo il 24,2 per cento degli intervistati; insufficiente il 59,1 per cento; sufficiente l'11,8 per cento; buono il 3,4 per cento. Nessuno ha dato il voto ottimo al servizio, un 1,5 per cento non si è espresso. (Rer)