Roma: De Priamo (Fd'I), parteciperemo a tavolo su poteri, lo chiediamo a Raggi da 5 anni

- Fratelli d'Italia parteciperà al tavolo di confronto sui poteri per Roma Capitale. In una nota il capogruppo di Fd'I in Campidoglio, Andrea De Priamo, spiega: "Abbiamo a cuore il futuro della Capitale e come Fratelli d'Italia lo abbiamo dimostrato più volte e a tutti i livelli istituzionali. Da cinque anni facciamo un'opposizione all'amministrazione Raggi senza sconti ma con proposte propositive per il bene della città e dei romani. L'appello della sindaca ad avviare un tavolo strategico tra le forze politiche e sociali in merito allo status della Capitale, ci trova partecipi e lo faremo portando le nostre idee e suggerimenti. Il tavolo della sindaca Raggi arriva alla fine del suo mandato, un fatto che conferma il grande ritardo di una giunta capitolina senza visione e senza strategia. E' da molti anni che il gruppo politico di Fratelli d'Italia chiede la costituzione di un tavolo di confronto, così come ribadito nell'ultimo ordine del giorno presentato in Assemblea capitolina il 27 novembre 2019, proprio nell'ambito del dibattito sullo 'Status di Roma Capitale, relativi poteri e risorse'. Ribadiamo, come detto anche oggi dalla presidente di Fd'I Giorgia Meloni, che i tempi di avvio di questa proposta non sono chiari né risulta stabilito un dettagliato cronoprogramma in merito. Pertanto - conclude De Priamo -, pur rimanendo disponibili al confronto, attentiamo dalla sindaca Raggi concretezza sugli step successivi e su come procedere insieme affinché tutto questo non rimanga solo un annuncio spot".(Com)