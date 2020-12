Milano: De Corato a neo questore Petronzi, a disposizione per ogni tematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha rivolto un messaggio di benvenuto al neo Questore di Milano Giuseppe Petronzi, ringraziando il precedente Sergio Bracco "che in questi anni ha dovuto fronteggiare i problemi di una città nonostante la scarsità di uomini sul territorio". "Auguro buon lavoro a Petronzi. Milano - aggiunto l'assessore - deve fare i conti con i circa 50mila clandestini sempre più dediti al crimine, un fenomeno che va di pari passo con lo spaccio di sostanze stupefacenti che vedono il capoluogo lombardo tra i primi in Europa". "Spero presto di poterlo incontrare a breve - ha concluso De Corato - per poter realizzare collaborazioni ancora più stringenti". (com)