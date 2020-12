Ue: Regimenti (Lega), con 5,1 miliardi di bilancio, programma EU4Health punto di partenza per rilancio sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più risorse per prevenire le malattie cardiovascolari, prima causa di decesso in Europa e per proteggere la salute mentale dei cittadini europei, in un anno in cui il tasso di suicidi è drasticamente aumentato per le conseguenze della pandemia da Covid-19; sostegno, inoltre, alla produzione di principi attivi farmaceutici all'interno dell'Ue per sfruttare l'eccellenza farmaceutica italiana. Questi i due emendamenti che secondo l'europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, medico legale e responsabile Sanità per il partito nel Lazio, migliorano il programma europeo per la salute, Eu4Health."Grazie a questi emendamenti della Lega, il nuovo programma europeo per la salute, EU4Health, è migliorato ed è oggi un buon punto di partenza a supporto dei sistemi sanitari nazionali e per prevenire future minacce sanitarie transfrontaliere nel prossimo settennio 2021-2027"", ha detto Regimenti nel corso del webinar dal titolo "Il Nuovo Programma Ue per la Salute. Carenze della sanità e opportunità europee", durante il quale si è posto l'accento sulle criticità del sistema sanitario e sulle nuove opportunità a tutela della salute dei cittadini in una prospettiva europea. "EU4Health aveva una dotazione iniziale di 9,4 miliardi di euro – ha precisato Regimenti, che ha seguito i lavori come co-relatrice per il Gruppo Id, Identità e Democrazia – scesa poi alla cifra irrisoria di 1,7 miliardi. In Parlamento siamo riusciti a far aumentare il budget a 5,1 miliardi. Resta il fatto che una parte di questi fondi verrà utilizzata per finanziare progetti dell'Oms, che riceve già, a fondo perduto, una percentuale fissa da ciascuno Stato membro. Inoltre, l'8 per cento del budget, pari a 408 milioni, l'equivalente della portata finanziaria del programma sanitario europeo precedente, verrà erogata unicamente per le spese di burocrazia. Esempio evidente degli sprechi delle istituzioni a cui come Lega e Gruppo ID continuiamo a opporci". (segue) (Com)