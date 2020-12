Ue: Regimenti (Lega), con 5,1 miliardi di bilancio, programma EU4Health punto di partenza per rilancio sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Regimenti, il nuovo programma europeo per la salute è tuttavia "un'opportunità da cogliere per il nostro Paese, per rilanciare una sanità penalizzata negli anni da continui tagli a fondi e finanziamenti. Le risorse europee permetteranno, tra l'altro, di migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, creando uno spazio europeo dei dati sanitari, di assicurare disponibilità e accessibilità economica di farmaci e dispositivi medici, di sostenere l'innovazione". "Sarà importante – ha sottolineato ancora l'esponente leghista – attuare programmi di formazione e di scambio per il personale medico e sanitario, ma anche sostenere azioni comuni degli Stati membri con dispositivi di resistenza antimicrobica e sperimentazioni cliniche per accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione di farmaci e vaccini. Creare, inoltre, laboratori di riferimento e di centri di eccellenza dell'Unione. Ulteriori opportunità potranno arrivare dal buon utilizzo di strumenti come il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; l'Orizzonte Europa, per la ricerca e l'innovazione in campo sanitario; il RescEU, per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza e il programma Europa digitale". "E' insomma possibile – ha concluso Regimenti – la nascita di una politica sanitaria innovativa, che pur rimanendo di competenza nazionale, può essere più inclusiva e capace di affrontare in modo efficace le future minacce. L'impegno della Lega punta a questi risultati, per cambiare un'Europa ancora troppo lontana dai cittadini e dalle loro esigenze". (Com)