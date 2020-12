Usa: Pelosi chiede a McConnell di consentire al Senato di votare su assegni da 2 mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, la democratica Nancy Pelosi, ha invitato oggi in conferenza stampa il leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, a consentire alla camera alta del Congresso di votare il disegno di legge, già approvato dalla Camera, che aumenta da 600 a 2 mila dollari gli assegni destinati ai cittadini per l’emergenza Covid. “I Democratici e i Repubblicani alla Camera hanno approvato il disegno di legge. Chi sta frenando la distribuzione (degli assegni) alla gente? Mitch McConnell e i Repubblicani al Senato”, ha dichiarato Pelosi. Il provvedimento è stato fortemente sollecitato negli ultimi giorni anche dal presidente uscente, Donald Trump. McConnell, tuttavia, si è rifiutato ieri di inserire in agenda il voto sugli assegni, destinati ai cittadini con redditi annuali inferiori a 75 mila dollari e cumulabili in base al numero di figli. Nel corso dei negoziati sul piano di salvataggio dell’economia da 900 miliardi di dollari varato questo mese, i leader del Partito repubblicani si erano opposti all’aumento degli assegni una tantum per i cittadini poiché la misura graverebbe sul debito pubblico già in crescita degli Stati Uniti. Il braccio di ferro in corso potrebbe avere ripercussioni anche sull’esito dei ballottaggi per gli ultimi due seggi del Senato rimasti vacanti dopo le elezioni del 3 novembre, in programma il prossimo 5 gennaio in Georgia. (Nys)