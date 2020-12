Sicilia: Turano, da Crias 26 mln a 1.142 imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ventisei milioni di euro di finanziamenti dalla Crias nel corso del 2020 per 1.142 imprese siciliane. Sono questi i dati resi noti dagli uffici della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane dopo il via libera a metà dicembre da parte del commissario straordinario Giovanni Perino alle ultime pratiche di finanziamento. L'assessore alle attività produttive Mimmo Turano ha dichiarato: "Quando siamo arrivati tre anni fa abbiamo trovato una Crias quasi bloccata, oggi dopo il grande lavoro di recupero del 2019 possiamo dire di concludere il 2020 con una macchina ormai rodata e a regime realmente vicina alle necessità delle imprese artigiane. Il governo Musumeci ha inoltre già approvato le disposizioni attuative del Fondo per la ripresa artigiani, un nuovo importante strumento gestito dalla Crias che sarà presto a disposizione delle imprese artigiane siciliane".(Ren)