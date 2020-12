Costa d'Avorio: rilasciato oppositore Affi N'Guessan, era agli arresti dal 7 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Abidjan ha disposto il rilascio provvisorio dell'oppositore ivoriano Pascal Affi N’Guessan, detenuto nel distretto di Cocody dallo scorso 7 novembre, quando è stato arrestato. Nel pronunciare la sentenza, riferisce la rivista "Jeune Afrique", il giudice della cellula giudiziaria speciale istituita a fine novembre con decreto presidenziale per trattare i casi relativi alla crisi pre e post elettorale ha precisato che il presidente del Fronte popolare ivoriano (Fpi) rimane tuttavia perseguito per "oltraggio all'autorità dello Stato". Il politico ha co-fondato con l'ex presidente e candidato alla presidenza Henri Konan Bédié il Consiglio nazionale di transizione (Cnt), di cui era portavoce, nel periodo di stallo creatosi dopo la rielezione del presidente Alassane Ouattara alle elezioni del 31 ottobre scorso, esito prontamente respinto dall'opposizione. Respingendo l'ufficialità del voto e dichiarando concluso il mandato di Ouattara, il Cnt si proponeva in quel periodo come un organismo parallelo con il ruolo di reggere il Paese in attesa di nuove elezioni. Forti proteste avevano del resto preceduto il voto e sono proseguite anche dopo la rielezione di Ouattara. A differenza di altre personalità imprigionate nell'ambito delle indagini in corso sulla crisi elettorale, Pascal Affi N'Guessan non è stato detenuto nel carcere di Maca, ma in isolamento in una villa della Gendarmerie School, nel distretto di Cocody, ad Abidjan. (segue) (Res)