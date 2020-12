Costa d'Avorio: rilasciato oppositore Affi N'Guessan, era agli arresti dal 7 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente l'ong Amnesty International ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni del leader dell'opposizione della Costa d'Avorio, Pascal Affi N'Guessan e di altri oppositori che sono stati arrestati nel Paese pochi giorni dopo che la Corte costituzionale ha convalidato la rielezione del presidente Alassane Ouattara. Nel comunicato, in cui si invitano le autorità ivoriane a rilasciare i detenuti politici in quanto hanno "unicamente esercitato i loro diritti fondamentali", Amnesty ha inoltre invitato lo Stato della Costa d'Avorio a "impegnarsi a creare uno spazio in cui i cittadini possano esprimere liberamente le proprie opinioni e manifestare pacificamente, senza paura" di essere arrestati, aggrediti o uccisi. Arrestato la notte dello scorso 6 novembre e da allora detenuto in luogo sconosciuto, sul presidente del Fronte popolare ivoriano (Fpi) e leader di opposizione N'Guessan pesano 30 capi d'accusa, tra cui attacco e cospirazione contro l'autorità dello Stato, assassinio, atti di terrorismo, sedizione, e di aver respinto la rielezione ad un terzo mandato di Ouattara. L'oppositore ha dichiarato di "non aver visto la luce" del giorno per 60 ore consecutive, sottolinea la nota dell'ong, che sottolinea che il suo legale ha potuto vederlo solo quando N'Guessan è comparso davanti al giudice, lo scorso 9 novembre. Secondo Amnesty International, "machete e armi da fuoco" sono stati usati durante le violenze elettorali in Costa d'Avorio, che "testimoniano l'orrore della violenza post-elettorale" e nelle quali sono morte almeno 85 persone ed altre 484 sono rimaste ferite. (segue) (Res)