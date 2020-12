Roma: indagine Cgil-Federconsumatori, cittadini soddisfatti di nidi, servizi sociali e farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo il giudizio dei romani per quanto riguarda gli asili nido, i servizi sociali e le farmacie comunali. È quanto emerge dall'indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e Federconsumatori Lazio sulla qualità dei servizi offerti dalle società partecipate di Roma Capitale. Il 92,5 per cento degli intervistati ha dato un voto dalla sufficienza in su al servizio di asilo nido; il 63 per cento si è detto soddisfatto, tra il sufficiente e l'ottimo, dei servizi di assistenza sociale; il 72,5 per cento ha dato un voto tra sufficiente, buono e ottimo per le farmacie comunali.(Rer)