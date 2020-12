Usa, Kathleen Hicks sarà la prima donna numero due del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà Kathleen Hicks come vicesegretaria alla Difesa e Colin Kahl come sottosegretario alla Difesa per la politica. Lo ha annunciato oggi la sua squadra di governo di transizione, aprendo la strada alla prima donna che dovrebbe ricoprire il ruolo di numero due del Pentagono.In una dichiarazione ripresa dal quotidiano online "The Hill", Biden ha definito i due "civili rispettati e affermati", che contribuiranno a guidare il dipartimento della Difesa con integrità e determinazione, salvaguarderanno le vite e gli interessi del popolo americano e assicureranno l'adempimento del nostro obbligo più sacro: equipaggiare e proteggere coloro che servono il nostro Paese e di prendersi cura di loro e delle loro famiglie, sia durante che dopo il servizio”. Collaboratore di lunga data di Biden, la figura di Kahl - come quella di Hicks - è stata definita dal presidente eletto di "ampia esperienza": il loro giudizio, ha aggiunto il vincitore delle elezioni dello scorso 3 novembre, sarà "necessario in caso di crisi per aiutare ad affrontare i problemi di oggi e tutti quelli che dovremo affrontare domani".Se confermate, le nomine di Hicks e Kahl completeranno una squadra del Pentagono che dovrebbe essere guidata dal candidato di Biden per il segretario alla Difesa, il generale in pensione Lloyd Austin. Secondo quanto riferito da un funzionario della squadra di transizione al quotidiano "The Hill", inoltre, l'ex funzionaria della Difesa ora impiegato al Centro per il progresso americano Kelly Magsamen sarà scelta come capo di gabinetto del Pentagono. (Nys)