Yemen: Hadi, terrorismo Houthi non scoraggerà il governo legittimo del Paese

- Il presidente dello Yemen, Abd Rabbo Mansur Hadi, ha ordinato di creare una commissione d’inchiesta per indagare sull’attacco che ha colpito oggi l’aeroporto internazionale di Aden, in concomitanza con l’atterraggio di un aereo su cui viaggiavano i membri del nuovo governo del Paese, formato lo scorso 18 dicembre a Riad. La commissione che indagherà sull'attacco, definito oggi dal ministero degli Esteri yemenita "un atto criminale e terroristico (delle milizie sciite) Houthi", sarà presieduta dal ministro dell’Interno, e comprenderà rappresentanti dei comandi dei servizi di sicurezza, intelligence e dell’autorità locale di Aden, in coordinamento con la coalizione militare a guida saudita. In una telefonata con il premier, Maeen Abdulmalik, il presidente ha ribadito che “gli atti terroristici compiuti dalle milizie (sciite) Houthi non scoraggeranno il governo legittimo dallo svolgere le proprie funzioni nella capitale temporanea di Aden, né la prosecuzione dei suoi sforzi per mantenere la sicurezza e la stabilità, per normalizzare la situazione in vari governatorati e per porre fine al colpo di Stato”. Secondo le ultime informazioni, le esplosioni verificatesi all’aeroporto hanno causato almeno 26 morti, fra cui un giornalista e una rappresentante della Croce rossa, e 50 feriti. Dopo l’esplosione il governo è stato trasferito in sicurezza al palazzo presidenziale di Maashiq, ad Aden, presso il quale la coalizione a guida saudita ha successivamente annunciato di aver intercettato e distrutto un drone bomba delle milizie Houthi. (Res)