Cultura: indagine Cgil-Federconsumatori, 84,6 per cento romani soddisfatti di offerta

- L'84,6 per cento dei romani si dice soddisfatto dell'offerta e dei servizi culturali pubblici della Capitale. È quanto emerge dall'indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e Federconsumatori Lazio sulla qualità dei servizi offerti dalle società partecipate di Roma Capitale. Solo il 6,7 per cento degli intervistati ha dato espresso un voto insufficiente, nessuno ha dato un giudizio pessimo. Nel dettaglio di coloro che si sono detti soddisfatti, il 33,3 per cento degli intervistati ha giudicato il servizio sufficiente, il 47,2 per cento buono, il 4,1 per cento ottimo, l'8,7 per cento non ha espresso giudizio. (Rer)