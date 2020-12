Colombia: disoccupazione al 13,3 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia si è attestato al 13,3 per cento a novembre, quattro punti percentuale in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo riferisce il Dipartimento nazionale di statistica. La popolazione senza un’occupazione ha raggiunto i 3,3 milioni di persone nell’undicesimo mese dell’anno, 350 mila persone in meno rispetto a ottobre. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 53,2 per cento, 4,6 punti percentuale in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 21,3 milioni di persone occupate, di cui 810 mila risiedono nelle principali aree urbane. (segue) (Mec)