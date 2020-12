Colombia: disoccupazione al 13,3 per cento a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime diffuse lo scorso 16 dicembre dalla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite l’economia della Colombia subirà una contrazione del 7 per cento nel 2020, passando a una crescita del 5 per cento nel 2021. Nel terzo trimestre del 2020, si legge, l'economia ha visto una contrazione del 9 per cento su anno, calo attenuato dal maggior dinamismo da settembre. Second l'organismo l'inflazione raggiungerà l'1,9 per cento entro fine 2020, al di sotto dell'obiettivo delle autorità del 3 per cento. Per l'organismo l'ampia liquidità fornita dalla Banca centrale e le misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle società hanno attenuato il calo delle attività. (Mec)