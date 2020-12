Sociale: Raggi, a Ostia consegnati beni di prima necessità per famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ostia, nel mercato sociale dell’Appagliatore, sono stati consegnati tantissimi beni di prima necessità. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Questi sono giorni particolari, in cui dobbiamo essere ancora più vicini a chi ha bisogno d’aiuto. Per riempire gli scaffali del nostro box, insieme al Municipio X, abbiamo acquistato legumi e carne in scatola, tonno, latte, zucchero, biscotti, farina, conserve, prodotti per l’igiene e per i bambini. Con l’aiuto dei nostri servizi sociali seguiamo cittadini e nuclei familiari in difficoltà, che qui possono fare la spesa e scegliere fra i prodotti a disposizione esattamente come avviene in un qualunque altro negozio, con la differenza che non bisogna pagare nulla. La solidarietà non si ferma. Per il prossimo 9 gennaio - conclude -, rinnoviamo l’appuntamento con la raccolta alimentare per i nostri due mercati sociali di Ostia e di San Romano, nel Municipio IV: tutti possono contribuire con qualche acquisto a dare una mano a chi in questo momento è in difficoltà. L’obiettivo è ripartire tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno".(Rer)