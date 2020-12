Regno Unito: Covid, governo ritarda di due settimane il rientro delle scuole secondarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione britannico Gavin Williamson ha annunciato alla Camera dei Comuni che le scuole secondarie rimarranno chiuse per altre due settimane in Inghilterra, per aiutare il Paese a riguadagnare un maggior controllo sulla diffusione della pandemia da Covid-19. Il ministro ha inoltre aggiunto che gli studenti nell'ultimo anno, che dovranno affrontare gli esami a fine anno, rientreranno invece a scuola una settimana prima dei propri colleghi, ovvero dall'11 gennaio. Il ministro ha inoltre reso noto che in alcune aree, quelle con il più alto tasso di contagio nella nazione inglese, rimarranno chiuse anche le scuole primarie, specificando tuttavia che entrambe le misure sono da considerarsi a carattere temporaneo.(Rel)