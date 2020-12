Sicilia: Musumeci, una sola autorità idrica al posto dei nove ambiti territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'autorità idrica unica in tutta la Sicilia al posto dei nove attuali ambiti territoriali provinciali". E' questo uno degli obiettivi del disegno di legge al quale, come si legge in una nota della Regione Siciliana: "sta lavorando il governo Musumeci per riformare il settore. L'annuncio è stato fatto nel corso di una riunione operativa convocata a Palazzo Orleans dal presidente della Regione Nello Musumeci. Attorno allo stesso tavolo – insieme all'assessore all'Ambiente Toto Cordaro, all'avvocato generale dell'Ufficio legislativo Giovanni Bologna e ai dirigenti generali dei dipartimenti Acqua e rifiuti e dell'Autorità di bacino Franco Greco – i nove presidenti delle Assemblee territoriali degli Ati e i 5 commissari di Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani". Il governatore Musumeci ha affermato: "Il caos nel settore idrico non è più tollerabile e dimostra che la normativa vigente non è più adeguata. Dobbiamo tutelare gli interessi del cittadino onesto che paga l'acqua, la riqualificazione della rete distributiva e la omogeneità delle tariffe. La bozza del disegno di legge verrà inviata agli Ati e ci confronteremo anche con l'Anci Sicilia. L'obiettivo è quello di arrivare possibilmente a un testo condiviso a metà gennaio per avviare il relativo iter all'assemblea regionale". (Ren)