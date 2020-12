Croazia: viceministra Del Re, dall'Italia immediata solidarietà dopo il terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediata e fattiva solidarietà dell’Italia alla Croazia colpita dal terremoto che ha causato ingenti danni e perdite di vite umane nel Paese. E' quanto annunciato dalla vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, secondo quanto riferisce la Farnesina tramite una nota. Ai sensi dell’art.29 del d. lgs. 1/2018, la vice ministra ha quindi chiesto al capo del dipartimento della Protezione civile di attivare le procedure per la “deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero”, consentendo l’intervento umanitario immediatamente predisposto dal Dipartimento. “Allo stesso tempo” – sottolinea la vice ministra – “si è anche immediatamente attivata, in tutta Italia, un’onda di solidarietà alla Croazia, cui sta partecipando la Difesa, le Organizzazioni della Società Civile, gli Enti locali e le Diocesi.” “In tragiche circostanze che colpiscono un popolo vicino cui ci uniscono profondissimi legami dettati dalla storia e dalla geografia, ancora una volta la rete italiana della cooperazione e della solidarietà internazionali ha risposto prontamente” – ha evidenziato Del Re – “In questo difficile momento, il popolo croato potrà contare sull’Italia e sulla nostra partecipazione concreta alle urgenti operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni civili colpite”. (Com)