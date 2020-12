Roma: indagine Cgil-Federconsumatori, giudizio negativo su decoro urbano, bene servizi parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62,6 per cento dei romani è insoddisfatto del decoro urbano nella Capitale, a fronte di un 79,2 per cento soddisfatto delle condizioni di parchi e ville. È quanto emerge dall'indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e Federconsumatori Lazio sulla qualità dei servizi offerti dalle società partecipate di Roma Capitale. L'analisi evidenzia che sul decoro urbano solo il 34,2 per cento degli intervistati ha espresso un giudizio che va da sufficiente a ottimo, mentre ha dato un voto pessimo il 16,1 per cento degli intervistati e insufficiente il 46,5 per cento. Sulla cura di parchi e ville se il 79,2 per cento degli intervistati esprime voti che vanno dal sufficiente all'ottimo, il 10,9 per cento si esprime con pessimo o insufficiente. (Rer)