Torino: viabilità, 5 milioni per 28 progetti nell'area metropolitana

- Sono 28 i progetti cui saranno destinati i 5 milioni di euro stanziati dalla Città metropolitana per interventi sulla viabilità. I Comuni aggiudicatari - dopo il click day del 21 e 22 dicembre e l'esame complessivo delle 169 candidature avanzate - hanno presentato progetti per un ammontare di 7 milioni 653 mila 883 euro e sono: San Gillioper la zona omogenea 2; Volvera per la zona omogenea 3; Mappano per la zona omogena 4; Fenestrelle, Pomaretto, Cavour, Villafranca Piemonte e Pinasca per la zona omogenea 5; Villarfocchiardo, Mattie, Giaveno e Avigliana per la zona omogenea 6; Lemie, Varisella, Mathi e Germagnano per la zona omogenea 7; Cintano, Forno Canavese, Ozegna e Sparone per la zona omogenea 8; Vische, Colleretto Giacosa, Pavone canavese e Quagliuzzo per la zona omogenea 9; Foglizzo e Mazzè per la zona omogenea 10; Pavarolo e Isolabella per la zona omogenea 11. In graduatoria restano altri 81 Comunicon progetti ritenuti ammissibili. (Rpi)