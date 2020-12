Imprese: Borgosesia comunica avveramento condizione su atto acquisto immobile in Gardone Riviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Borgosesia comunica in una nota la sottoscrizione in data odierna dell'atto di avveramento della condizione apposta all'atto di acquisto stipulato da Green Villas Srl, lo scorso 30 ottobre, avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Gardone Riviera. L'operazione, già descritta nel comunicato stampa diffuso in tale data, prevede un investimento complessivo di 3,95 milioni di euro oltre iva di cui 3,3 milioni assolti mediante compensazione con crediti ipotecari in precedenza acquistati dal Gruppo. (Com)