Roma: assessore Personale, stabilizzato 1600 insegnanti ed educatrici e ampliato organici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, in chiusura dell'anno tira le somme dell'impegno nel settore della lotta al precariato nell'ambito dei servizi educativi e scolastici e in un post su Facebook spiega: "Con questa amministrazione, che ha creduto e investito nel valore dell’esperienza maturata sul campo, sono state stabilizzate 1.600 insegnanti ed educatrici. In più, con il nostro intervento è nato l’organico potenziato, un nuovo modello organizzativo che ha portato ad un ampliamento stabile degli organici attraverso la contrattualizzazione a medio e a lungo termine di 3.000 insegnanti ed educatrici supplenti che, in assenza del nuovo modello, nato dal lavoro di questa amministrazione, sarebbero ancora rimaste ad attendere la fatidica telefonata per quattro ore di lavoro". De Santis commenta poi le polemiche dell'anno che sta per chiudersi e afferma: "Questi sono i fatti. Ogni critica è ben accetta oltre che utile per favorire il processo di valorizzazione del personale avviato solo con questa amministrazione. Ogni posizionamento è legittimo, è il sale della democrazia e l’unico modo per costruire un percorso condiviso e stabile. Ma le mistificazioni no, sono solo l’anticamera di un ritorno a un passato rispetto al quale abbiamo voltato pagina". (segue) (Rer)