Roma: assessore Personale, stabilizzato 1600 insegnanti ed educatrici e ampliato organici (2)

- "Nella mia concezione - sottolinea De Santis - il dovere di chi amministra è quello di esercitare il proprio ruolo istituzionale ed evitare quanto più possibile le polemiche inutili. Tant’è che fino ad oggi, anche rispetto alle risorse umane del settore educativo e scolastico, ho preferito parlare con atti di indirizzo politico ben chiari. Infatti, contrariamente ad altri, non ritengo che il settore educativo e scolastico e il relativo personale sia un asset di scambio politico appannaggio di chicchessia, bensì una grande risorsa da valorizzare. Ecco perchè le chiacchiere e i comunicati, pur legittimi, lasciano il tempo che trovano se non ancorati alla fotografia della realtà scolpita nella storia di questo ente degli ultimi 10 anni. E allora chi si affanna ad azzannare il bieco consenso, lo faccia pure ma abbia l’onestà intellettuale di partire da una serie di presupposti e di dati oggettivi: prima del nostro arrivo nessuna progettualità era stata neppure pensata per il superamento del precariato storico. In verità - conclude l'assessore al Personale di Roma - abbiamo trovato solo una giungla di chiamate giornaliere per contratti saltuari e con le professioniste del settore che restavano a casa a sperare quotidianamente in una chiamata. (Rer)