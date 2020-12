Afghanistan: “Der Spiegel”, la Germania ritira le truppe speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) lascia l'Afghanistan. È quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, che afferma di aver avuto accesso a un documento riservato del Comando per le operazioni (Einsfuekdobw) delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), la cui sede è a Geltow presso Potsdam. Dal testo si apprende che, nelle ultime settimane, l'Einsfuekdobw ha ordinato a gran parte dei militari del Ksk di ritirarsi da Camp Marmal, la base della Bundeswher presso Mazar-i Sharif, nell'Afghanistan settentrionale. Nell'installazione, sarebbero ormai di stanza soltanto 12 effettivi e anche gran parte del materiale sarebbe stato riportato in Germania. A Camp Marmal, il Ksk e reparti olandesi hanno addestrato l'Atf 888, unità speciale della polizia afghana. Il parziale rientro del Comando forze speciali tedesco da Mazar-i Sharif in Germania è un ulteriore passo della Bundeswehr verso il ritiro dall'Afghanistan. Con i preparativi in corso da mesi, il ridispiegamento dovrebbe essere ultimato ad aprile prossimo. La partenza del Ksk da Camp Marmal fa seguito a un ordine impartito dalla Nato a settembre scorso, con cui l'Alleanza atlantica ha deciso di ridurre le attività di addestramento delle forze speciali afghane. Come disposto dall'Einsfuekdobw, la missione del Ksk presso Camp Marmal continuerà, quindi, su scala ridotta. La Bundeswehr è schierata in Afghanistan dal 2001, con la missione della Nato Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf), conclusa nel 2014. Dal primo gennaio 2015, i militari tedeschi sono inquadrati in Resolute support, operazione dell'Alleanza atlantica nel paese centroasiatico. La Bundeswehr compone il secondo contingente, con un massimo di 1.300 effettivi dopo i 4.500 degli Usa. (Geb)