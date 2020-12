Roma: indagine Cgil-Federconsumatori, 52,4 per cento romani insoddisfatto su qualità vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 52,5 per cento dei romani si dice insoddisfatto della qualità della vita nella Capitale. È soddisfatto, invece, il 43,4 per cento. È quanto emerge dall'indagine condotta da Cgil Roma e Lazio e Federconsumatori Lazio sulla qualità dei servizi offerti dalle società partecipate di Roma Capitale. L'analisi è stata condotta nel periodo che va dal 9 al 21 dicembre, su un campione di 685 cittadini dai 15 ai 90 anni così composto: 428 donne, 237 uomini, 27 studenti, 54 senza occupazione, 484 occupati, 20 pensionati. Nel dettaglio dall'indagine, dove è stato chiesto di esprimere un voto da pessimo a ottimo, gli intervistati sulla qualità della vita a Roma hanno assegnato i seguenti giudizi: 0,4 per cento, pessimo; 52,1 per cento, insufficiente; 31,8 per cento, sufficiente; 11,2 per cento, buono; 0,4 per cento, ottimo. Il 4,1 per cento degli intervistati non sa.(Rer)