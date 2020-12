Ue-Cina: Macron, dialogo rafforzato ed equilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra l'Europa e la Cina è stato rafforzato e riequilibrato in questi ultimi anni e continua. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo l'accordo globale sugli investimenti concluso tra Unione europea e Cina. "Consolidiamo l'unità e la sovranità europee per portare le nostre esigenze sul riequilibrio delle relazioni economiche, l'ambiente, lo sviluppo e il rispetto dei diritti fondamentali", ha aggiunto Macron, che nel pomeriggio ha avuto un colloquio in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente cinese Xi Jinping, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.(Frp)