Ue: Fidanza (Fd'I), Conte s'impegni a portare a Milano Tribunale brevetti

- L'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota le dichiarazioni rese dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine anno: "Secondo il premier Conte, con la Brexit Milano potrebbe diventare la capitale europea della finanza. Si riferisce all'acquisizione di Piazza Affari dal London Stock Exchange da parte di Cassa depositi e prestiti in cordata con Euronext. Un'operazione su cui da tempo Fratelli d'Italia ha chiesto chiarezza, trasparenza e difesa dell'interesse nazionale. Ma invece di lanciarsi in inutili proclami, il Presidente del Consiglio farebbe bene ad impegnarsi concretamente per portare in città la sede del Tribunale europeo dei brevetti lasciata vacante da Londra. Milano nell'epoca del centrosinistra ha già perso l'Ema, non può permettersi di fallire anche questo prestigioso obiettivo. Ci auguriamo che nel 2021 vengano intensificati gli sforzi diplomatici per vedere riconosciuto a Milano questo traguardo, che sarebbe un volano importante anche per la ripresa economica e per un vasto tessuto di imprese e tecnici professionisti del settore". (Com)