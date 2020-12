© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: arrivate a San Paolo 1,6 milioni di dosi di vaccino cinese CoronaVac - Le autorità del governo dello stato di San Paolo, in Brasile, hanno ricevuto questa mattina 1,6 milioni di dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dalla casa farmaceutica cinese SinoVac in collaborazione con l'istituto di ricerca paulistano Butantan. L'aereo che ha trasportato il vaccino dalla Cina è atterrato all'aeroporto internazionale di Guarulhos alle 5,30 di questa mattina. Si tratta della quinta spedizione di dosi già pronte per la somministrazione, che si aggiunge alla spedizione di 600 litri di materia prima inviata dalla Cina a San Paolo per la produzione in loco di un milione di dosi di siero. Quello di oggi è stato l'ultimo lotto consegnato al governo dello stato di San Paolo per quest'anno, e porta la scorta a 10,8 milioni di dosi pronte per essere somministrate alla popolazione. (segue) (Res)