- Brasile: autorità sanitaria riduce requisiti per richiesta uso emergenziale vaccino anti-Covid - L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha aggiornato le linee guida per l'analisi e l'approvazione dell'uso emergenziale dei vaccini contro il nuovo coronavirus, riducendo i requisiti necessari. Tra i cambiamenti, c'è la fine dell'obbligatorietà per la casa farmaceutica produttrice di consegnare in anticipo un crono-programma della consegna di dosi nel paese. Questi cambiamenti arrivano 24 ore dopo l'annuncio arrivato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer (che sviluppa il vaccino con il laboratorio tedesco BioNTech) che ha dichiarato di non voler presentare la richiesta di uso emergenziale del vaccino in Brasile a causa delle difficoltà emerse nel processo di registrazione. In una nota Anvisa afferma di aver aggiornato le linee guida per "facilitare la comprensione del processo di invio dei documenti, oltre a rendere più agile la procedura". Il Brasile manterrà l'obbligatorietà della firma del consenso informato per i cittadini che vorranno sottoporsi al vaccino. (segue) (Res)