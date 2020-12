I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo denuncia piano dell'opposizione per boicottare nuova Assemblea nazionale - Il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha denunciato l’esistenza di un presunto piano orchestrato dall’opposizione all’estero per destabilizzare il paese, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo parlamento, previsto per il 5 gennaio. Secondo quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno, Carmen Melendez, il presunto piano di boicottaggio dell’Assemblea nazionale sarebbe stato orchestrato dai “profughi della giustizia Leopoldo López e Ivan Simonovis”, i quali sarebbero al lavoro per impedire l’insediamento dei nuovi deputati. Secondo la ministra le informazioni che hanno portato alla scoperta del piano sono state fornite da Ronald Flores, alias "El Flaco" o "Fido Dido" durante un interrogatorio a seguito del suo arresto il 24 dicembre. Secondo l’alta funzionaria del governo di Caracas il piano prevedeva l’uccisione del procuratore generale Tarek William Saab, il boicottaggio della centrale idroelettrica di Guri e attacchi contro alti funzionari dell’esecutivo e le loro famiglie. Secondo il governo di Nicolas Maduro i crimini sarebbero stati perpetrati attraverso l’ingresso di persone dalla Colombia e dal Brasile. (Res)