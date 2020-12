© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: regolatore del mercato multa Jd.com, Tmall e Vipshop per irregolarità nei prezzi - L'Amministrazione statale della regolamentazione del mercato cinese (Samr) ha annunciato multe di 500 mila yuan (oltre 76 mila dollari) per le piattaforme di commercio online JD.com, Tmall (Alibaba) e Vipshop in seguito alle segnalazioni dei consumatori secondo cui i gruppi hanno aumentato i prezzi prima di offrire sconti sulle loro piattaforme. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". In una dichiarazione, Samr ha spiegato di aver preso la decisione dopo aver ricevuto reclami da parte dei consumatori sulle strategie di prezzo delle società relative allo shopping online nel Giorno dei single, che cade ogni anno in Cina l'11 novembre. Vipshop ha fatto sapere che affronterà in modo completo la questione e standardizzerà ulteriormente le sue operazioni commerciali. (segue) (Res)