- "Da Conte i soliti metodi da dittatura, senza contraddittorio nè possibilità di critica. Senza le domande preparate di Casalino, non riesce a rispondere e costringe al silenzio. Solidarietà alla giornalista Claudia Fusani". Così in una nota il componente della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone.(Com)