Cina-Ue: ministero Commercio Pechino, accordo sugli investimenti promuoverà apertura in finanza, servizi e produzione (2)

- Secondo il dicastero, la completezza dell'accordo si riflette principalmente nel fatto che copre molte più aree rispetto ai tradizionali trattati bilaterali sugli investimenti, con risultati che coprono quattro aspetti, vale a dire impegni relativi all'accesso al mercato, regole di concorrenza leale, sviluppo sostenibile e risoluzione delle controversie. Entrambe le parti hanno assunto impegni di accesso al mercato "di alto livello e reciproci" e tutte le regole sono "applicate in due direzioni". "Sebbene le due parti abbiano promesso di aprirsi, prestano particolare attenzione a mantenere il potere normativo necessario". Inoltre, "le due parti pongono l'accento sulla promozione della cooperazione bilaterale in materia di investimenti, nonché sui vantaggi per lo sviluppo sostenibile". Secondo i funzionari ministeriali, la caratteristica "di alto livello" del patto è dimostrato dai risultati dei negoziati in termini di liberalizzazione e facilitazione degli investimenti, parità di condizioni per le aziende e regole relative all'accesso al mercato e alla concorrenza leale, che trarranno vantaggio dalle imprese cinesi, aziende europee e anche aziende globali. (segue) (Cip)