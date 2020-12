Cina-Ue: ministero Commercio Pechino, accordo sugli investimenti promuoverà apertura in finanza, servizi e produzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'entrata in vigore del trattato, il ministero ha spiegato che entrambe le parti dovranno completare il lavoro tecnico come la revisione legale e la traduzione. "Promuoveremo la firma del trattato al più presto. Dopo la firma, le due parti passeranno attraverso le procedure interne prima che abbia effetto", hanno spiegato i funzionari. Il trattato di investimento bilaterale è un accordo globale, equilibrato e di alto livello caratterizzato da regole concrete e apertura istituzionale, hanno aggiunto. Avviati nel 2013, i colloqui sul patto di investimento Cina-Ue sono stati oggetto di 35 cicli di negoziati in sette anni. Ci sono voluti enormi sforzi da entrambe le parti, soprattutto durante quest'anno, quando le due parti hanno superato molte difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 e accelerato il processo di negoziazione in conformità con le richieste dei leader. Nel corso dell'anno si sono svolti dieci cicli di colloqui che hanno portato i negoziati a una conclusione positiva. (Cip)