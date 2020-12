Ambiente: in corso riqualificazione a Villa Pamphilj, Raggi, 2 milioni per 184 ettari di parco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata stamattina a Villa Pamphilj per un sopralluogo nei cantieri per la riqualificazione di alcune parti dell'area. In un post su Facebook la sindaca spiega: "Grazie a uno stanziamento di 2 milioni di euro stiamo realizzando un importante intervento per la cura del verde e il rifacimento di alcuni viali che attraversano i 184 ettari del parco comunale più esteso della città. Il grande patrimonio botanico della villa, costituito da numerose varietà di palme, imponenti alberature, un ricco sistema di siepi e varietà botaniche antiche, sarà interessato da interventi di restauro. Si procederà dunque con potature, abbattimenti e messa a dimora di giovani piante senza alterare l’aspetto originario dei luoghi. Un pacchetto di interventi - aggiunge Raggi - riguarderà, inoltre, il ripristino della pavimentazione dei viali, con materiali autorizzati dalla Soprintendenza, e delle zone in sampietrini nei tratti maggiormente danneggiati. Si provvederà anche alla pulizia delle caditoie e alla realizzazione di sistemi per prevenire gli allagamenti. Sono previsti, tra l’altro - conclude la sindaca - la revisione della scalinata laterale al Casino del Bel Respiro, il restauro della cancellata su viale del Maglio, la riqualificazione della pista pattinaggio nei pressi del Casale di Giovio e l’inserimento di cartelloni informativi e nuovi arredi". (Rer)