Covid: Asl Na2, al via domani la campagna vaccinale a Ischia, Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prende il via domani mattina la campagna vaccinale per il Covid nei quattro ospedali dell'Asl Napoli 2 Nord a Ischia, Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore. Questa prima fase della vaccinazione sarà dedicata al personale in servizio presso le strutture sanitarie presenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord. In particolare, la priorità dell'Azienda è garantire la sicurezza del personale impegnato nelle aree a maggior rischio contagio". Lo si è appreso in una nota dell'azienda sanitaria: "Nella prima giornata saranno vaccinate circa 300 persone, tra i vaccinati vi saranno simbolicamente alcuni degli operatori impegnati in aree particolarmente a rischio: servizi di emergenza, reparti Covid, operatori del 118, operatori delle Unità Speciali Usca". E ancora: "I centri vaccinali sono stati ricavati nell'ambito delle strutture ospedaliere, come indicato dalle direttive ministeriali e sono stati strutturati in modo da permettere il completamento delle vaccinazioni per il personale sanitario in poche settimane. Al Rizzoli di Ischia verranno utilizzati due ambulatori collocati presso la zona di accesso dell'ospedale". (segue) (Ren)