Covid: Asl Na2, al via domani la campagna vaccinale a Ischia, Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque ha concluso: "Ancora una volta i nostri medici, infermieri, tecnici, amministrativi sono in prima linea in questo importante passaggio, ringrazio loro per la passione, la competenza e la dedizione con cui stanno lavorando ininterrottamente da undici mesi. A tutti va l'augurio di un felice 2021 senza Covid". I primi vaccinati nei quattro ospedali saranno simbolicamente a Pozzuoli: Carmen Katty Napolitano, Medico di 29 anni in servizio presso le Unità Speciali Usca, a Ischia: Viviana Pisano, medico pneumologo di 42 anni presso il Ps di Ischia, a Giugliano: Marianna Esposito, coordinatrice infermiera di 49 anni presso il San Giuliano, a Frattamaggiore: Anna Ponticelli, Oss di 29 anni presso la medicina del Po Frattamaggiore. (Ren)