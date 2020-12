Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio accordo globale sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di intensi negoziati condotti dalla Commissione europea, l'Unione europea e la Cina hanno concluso in linea di principio i negoziati per un accordo globale sugli investimenti. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che questo mantiene l'impegno assunto al vertice Ue-Cina dell'aprile 2019, in cui le due parti hanno convenuto di mirare alla conclusione dei negoziati entro la fine del 2020. Oggi, nell'incontro in videoconferenza tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente cinese, Xi Jinping, è stato affrontato il tema dei progressi compiuti nei negoziati sugli investimenti. I partecipanti hanno accolto con favore il ruolo attivo della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue, e in particolare della cancelliera, Angela Merkel, che ha posto un accento particolare sulle relazioni Ue-Cina e ha sostenuto pienamente i negoziati dell'Ue con la Cina. (segue) (Beb)