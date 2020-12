Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio accordo globale sugli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è, per l'Ue, "di grande importanza economica e vincola anche le parti in un rapporto di investimento basato sui valori e fondato sui principi dello sviluppo sostenibile". Una volta entrato in vigore, l'accordo "aiuterà a riequilibrare le relazioni commerciali e di investimento tra l'Ue e la Cina". La Cina si è impegnata a raggiungere un livello di accesso al mercato "senza precedenti per gli investitori dell'Ue", offrendo alle imprese europee certezza e prevedibilità per le loro operazioni. Secondo l'Ue, l'accordo migliorerà "in modo significativo la parità di condizioni per gli investitori dell'Ue stabilendo obblighi chiari per le imprese statali cinesi, vietando trasferimenti forzati di tecnologia e altre pratiche distorsive e rafforzando la trasparenza delle sovvenzioni". D'ora in poi le imprese dell'Ue beneficeranno di "un trattamento più equo quando competeranno sul mercato cinese", ha spiegato la Commissione in una nota stampa. (segue) (Beb)