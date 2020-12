Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio accordo globale sugli investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo include anche "importanti impegni in materia di ambiente e clima, compresa l'attuazione efficace dell'accordo di Parigi, e di norme sul lavoro". Su questo, "la Cina si è impegnata ad attuare efficacemente le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) che ha ratificato e ad adoperarsi per la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'Ilo, compreso il lavoro forzato".Da parte dell'Ue, saranno ora intrapresi ulteriori lavori in conformità con le sue norme giuridiche e la procedura per firmare, ratificare e concludere l'accordo. Le due parti mireranno a concludere i negoziati sulla protezione degli investimenti entro due anni dalla firma dell'accordo. La Commissione ha specificato che garantire l'attuazione corretta del presente accordo una volta concluso richiederà un impegno politico di alto livello e sostenuto con la Cina. L'accordo prevede inoltre "un solido meccanismo di applicazione e monitoraggio" e la "Commissione europea monitorerà l'attuazione degli impegni nell'accordo da parte dell'Ue". (segue) (Beb)