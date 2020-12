Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio accordo globale sugli investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione farà il punto sullo sviluppo generale delle relazioni Ue-Cina, incluso ma non limitato all'accordo di oggi e alla sua attuazione in tutte le sue dimensioni, durante la presidenza francese del Consiglio dell'Ue nel 2022. L'Ue ha ribadito la sua aspettativa che la Cina si impegni in negoziati sui sussidi industriali in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc). I leader dell'Ue hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare l'accesso al mercato per i commercianti dell'Ue in settori come l'agroalimentare e il digitale e di affrontare la sovraccapacità nei settori tradizionali come l'acciaio e l'alluminio, nonché nell'high tech. L'Ue ha fatto riferimento all'ordine del giorno del vertice di giugno e della riunione dei leader di settembre e ha ribadito la necessità di continuare ad affrontare tutte le questioni discusse. Per quanto riguarda il clima, l'Ue ha accolto con favore l'annuncio della Cina di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060 e ha ribadito la sua disponibilità a cooperare sulle questioni del clima e della biodiversità. (segue) (Beb)