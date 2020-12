Ue-Cina: Commissione, concluso in linea di principio accordo globale sugli investimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Covid-19, i leader dell'Ue hanno sottolineato la necessità di continuare a sostenere la struttura Covax e di rafforzare la cooperazione internazionale per anticipare e gestire meglio potenziali pandemie future. I leader dell'Ue hanno inoltre invitato la Cina a partecipare pienamente agli sforzi multilaterali di cancellazione del debito nel quadro concordato dal G20 e dal Club di Parigi. I leader dell'Ue hanno inoltre ribadito le loro serie preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Cina, compresi gli sviluppi a Hong Kong. Infine, il presidente Michel ha ricordato l'invito al presidente Xi di partecipare a una riunione dei leader Ue-Cina con la partecipazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Ue si terranno a Bruxelles nel 2021. (Beb)