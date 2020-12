Roma: Bordoni (Lega), bus Atac ancora a fuoco e Raggi pensa a nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nomina di Franco Giampaoletti a direttore generale in Atac "si apre il paracadute delle partecipate per i fedelissimi di Raggi. Dall'Anac nessuna incompatibilità tra il precedente ruolo di City manager di Roma Capitale e l'incarico di direttore generale dell'Atac, ma è singolare che tutto ciò avvenga negli ultimi mesi di mandato della consiliatura e in una situazione di forte incertezza amministrativa e gestionale". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Intanto, oggi va in fiamme a Roma un altro autobus della linea 06 all'Infernetto, l'incendio ha completamente distrutto il mezzo. Sono mesi che denunciamo l'assoluta anarchia amministrativa nel trasporto romano ma la sindaca Raggi e il suo assessore alla Mobilità preferiscono continuare il valzer delle nomine che, nelle municipalizzata romane, ha portato alla situazione odierna. Adesso con Giampaoletti - conclude - speriamo che gli autobus non continueranno a bruciare come è capitato fino a questa mattina". (Com)