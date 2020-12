Covid: attese per domani circa 55mila dosi di vaccino in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna vaccinale va avanti: sono attese per domani 54.990 dosi di farmaco anti covid che raggiungeranno tutto il territorio regionale per proseguire le somministrazione ai cittadini che rientrano già nel target previsto dal Piano nazionale". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana: "Il carico, una volta nell'Isola, verrà dapprima smistato nei punti di stoccaggio con i frigoriferi a meno 80 gradi individuati dall'assessorato alla Salute, quindi distribuito nei vari centri di somministrazione allestiti in tutte le Aziende sanitarie siciliane". E quindi: "Come previsto, saranno da subito tutti i professionisti che stanno operando nei reparti covid siciliani ad essere vaccinati, a seguire il personale dei pronto soccorso dell'Isola, quello dell'emergenza urgenza territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero ed operatori e ospiti delle residenze per anziani". (segue) (Ren)