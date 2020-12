Slovacchia: ex ministro Interno chiede commissione d'inchiesta su caso ex direttore polizia Lucansky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Interno e membro del Consiglio nazionale della Slovacchia, Denisa Sakova, chiederà la convocazione della commissione parlamentare per la difesa e la sicurezza in relazione al caso dell'ex direttore della polizia Milan Lucansky. Lo ha annunciato lo stesso Sakova tramite Twitter. Sakova ha richiesto le registrazioni della telecamera della prigione riguardo il primo ed il secondo incidente di Lucansky, considerati come un tentato suicidio, nonché la documentazione delle cartelle cliniche complete. A suo modo di vedere, inoltre, la conferenza stampa di oggi tra il ministro della Giustizia Maria Kolikova e l'ex direttore della prigione ha rivelato tutte le imprecisioni sul caso. L'ex capo della polizia slovacca Lucansky è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche, a seguito di un presunto tentativo di suicidio. Lucansky era in custodia cautelare presso il carcere di Presov per un'accusa di corruzione. (Vap)