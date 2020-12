Croazia: commissario Ue Lenarcic visita luoghi colpiti dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario dell'Unione europea per le emergenze, Janez Lenarcic, ha visitato oggi i luoghi colpiti ieri dal sisma nella Croazia centrale. "Questo è stato un anno difficile per il mondo intero e la Croazia è stata colpita due volte, con una pandemia e una serie di terremoti", ha detto Janez Lenarcic, esprimendo le condoglianze ai familiari delle vittime. "In meno di 24 ore dal terremoto, 14 Paesi Ue e la Turchia hanno già offerto un aiuto concreto, più di quanto la Croazia abbia chiesto. È una prova di solidarietà concreta del fatto che Petrinja e la Croazia non sono sole", ha aggiunto Lenarcic visitando il comune di Petrinja, epicentro del terremoto. (segue) (Seb)