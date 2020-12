Croazia: commissario Ue Lenarcic visita luoghi colpiti dal sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città non può essere ricostruita dall'oggi al domani, ma le tende devono essere montata immediatamente. Le persone rimaste senza casa hanno bisogno di un alloggio temporaneo urgente. Segue la valutazione dei danni, siamo pronti a parteciparvi, e poi c'è la possibilità del sostegno dell'Ue nella ricostruzione. Quel sostegno è già stato realizzato dopo il terremoto di marzo", ha aggiunto il commissario ricordando il terremoto del 22 marzo che ha colpito Zagabria. La vicepresidente della Commissione Ue, Dubravka Suica, visitando i luoghi insieme a Lenarcic ha dichiarato che Bruxelles prevede numerosi meccanismi di assistenza. "Il primo meccanismo è quello per l'emergenza, il secondo è il Fondo europeo di solidarietà, seguito da tutti gli altri fondi disponibili. Per noi è molto importante che le persone rimangano qui ed è per questo che faremo tutto il possibile per aiutare la ricostruzione". (Seb)